Зеленський узгодив з президентом Німеччини оборонні потреби України

Президент сподівається, що поставок систем ППО буде більше, інформує ZN.ua.

Зеленський узгодив з президентом Німеччини оборонні потреби України
© msz.gov.pl

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Німеччини Вальтеру Штайнмаєру за надані Україні системи протиповітряної оборони і висловив сподівання, що Німеччина продовжить і надалі допомагати Україні.

Зеленський зазначив, що в ході візиту німецького президента до Києва обговорили весь спектр взаємодії – оборонної, політичної, фінансової.

«Сьогодні ми провели з паном президентом важливі переговори, які повністю відповідають таким відносинам наших держав. Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони Iris-T, вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба та порятунку наших людей сьогодні. Це справді пріоритет, ми все це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо одержати ще кілька відповідних систем», – сказав Зеленський.

Він також розповів Штайнмаєру про інші оборонні потреби України та висловив сподівання, що Німеччина візьме участь у відбудові Чернігівщини.

Як повідомлялося, Штайнмаєр після зустрічі з президентом України, вирушив на Чернігівщину, де його застала повітряна тривога.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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