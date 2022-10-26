Зеленський запросив Сунака відвідати Київ

Президент поспілкувався з прем'єром Британії телефоном, інформує ZN.ua.

Зеленський запросив Сунака відвідати Київ
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський уже провів переговори з новим британським прем'єром Ріші Сунаком та запросив його до України. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив з новим прем?єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться", — підкреслив Зеленський.

Попри те, що на сьогодні Україна та Британія досягли найкращих відносин, на думку президента ми досі маємо потенціал для поглиблення співпраці.

"Під час розмови ми домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку", — додав президент.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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