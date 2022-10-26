Новостей.COM ⇒
2022-10-26
ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів
Також було знищено дві ворожі системи ППО.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Учора ЗСУ ліквідували 480 російських окупантів, після чого загальні втрати противника серед особового складу зросли до 68 900 "двохсотих". Про це повідомляє
Загальні втрати ворога станом на 26 жовтня:
- танків ? 2628 (+17) од,
- бойових броньованих машин ? 5351 (+30) од,
- артилерійських систем – 1686 (+12) од,
- РСЗВ – 379 (+2) од,
- засоби ППО ? 192 (+2) од,
- літаків – 271 (+0) од,
- гелікоптерів – 248 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7),
- крилаті ракети ? 350 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од,
- спеціальна техніка ? 149 (+0).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua