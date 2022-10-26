ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів

Учора ЗСУ ліквідували 480 російських окупантів, після чого загальні втрати противника серед особового складу зросли до 68 900 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба ГШ ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 26 жовтня: