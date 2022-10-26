Ми повернемо Крим до загальноукраїнського і до загальноєвропейського простору — Зеленський

У Хорватії сьогодні почала роботу пленарна сесія парламентського саміту «Кримської платформи». До участі в ній долучились майже 50 держав і міжнародних організацій. Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Хорватії за гостинність, а також — усім учасникам і наголосив, що такий захід на парламентському рівні є додатковим потужним інструментом для деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

«Парламент завжди уособлює демократію, представляє різні спільноти кожної країни. Тому, коли парламенти допомагають відновленню територіальної цілісності, коли завдяки парламентській співпраці можна спрямувати в потрібне річище експертну роботу та обмін досвідом, – це дуже потужно», — підкреслив президент.

Зеленський пообіцяв, що Україна обов?язково звільнить Крим і поверне його не лише до загальноукраїнського, але й до загальноєвропейського простору.