Туреччина знову вимагає від Фінляндії та Швеції екстрадиції "терористів"

Туреччина знову вимагає від Фінляндії екстрадиції шести осіб, а зі Швеції екстрадиції дев'яти осіб. Про це повідомляє турецьке видання H?rriyet Daily News .

Туреччина вважає зазначених осіб терористами, які проживають у Фінляндії та Швеції. За даними Туреччини, вони мають зв'язки з Курдською робочою партією, РПК і рухом Гюлена.

Раніше Фінляндія відхилила запити Туреччини щодо екстрадиції шести осіб. У вересні Міністерство юстиції заявило, що не буде повторно розглядати справи.

Як повідомляє H?rriyet Daily News, представники міністерств юстиції Туреччини та Фінляндії зустрілися в турецькій столиці та обговорили правову співпрацю між двома країнами в контексті заявки останньої до НАТО.

Турецька команда на чолі з Касимом Чічеком, генеральним директором департаменту закордонних справ та Європейського союзу Міністерства юстиції, надала фінській делегації докази у справах про екстрадицію.

Анкара закликала Гельсінкі виконати положення тристороннього меморандуму про взаєморозуміння між Туреччиною, Швецією та Фінляндією, який передбачає співпрацю двох північних країн-кандидатів у НАТО з урядом Туреччини у боротьбі з тероризмом та видачі терористів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив сьогодні, що планує вирушити до Туреччини, щоб обговорити членство Фінляндії та Швеції у НАТО. Про це повідомила шведська газета Dagens Nyheter.

Туреччина та Угорщина – єдині 30 країн-членів НАТО, які ще не ратифікували членство Фінляндії та Швеції.

Туреччина намагається виконати свої вимоги, відкладаючи ратифікацію членства.