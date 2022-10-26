Україна передала Норвегії список необхідної військової допомоги

Голова парламенту України подякував уряду Норвегії за вже надану допомогу, інформує ZN.ua.

Україна передала Норвегії список необхідної військової допомоги
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Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з президентом стортингу Королівства Норвегії Масудом Гараххані надав йому список з переліком необхідної військової допомоги для оборони Української держави у війні з РФ. Про це Стефанчук написав у своєму Twitter.

"Радий зустрічі з президентом стортингу Норвегії Масудом Гараххані. Вдячний Норвегії за вже надану військову допомогу. Вітаю прагнення Норвегії підтримувати Україну і надалі. Список з переліком необхідного, погоджений з Міністерством оборони, передав", – заявив лідер українського парламенту.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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