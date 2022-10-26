Піратське захоплення атомної електростанції – це взагалі безпрецедентний випадок у світовій історії, - Олексій Кущ про ЗАЕС

Економічний експерт Олексій Кущ пояснив, що переключити атомну електростанцію до системи іншої країни складно, і заявив, що ЗАЕС залишається в енергосистемі України.

Про це він розповів у програмі «Культ особистості» .

Як стверджує експерт, Запорізька атомна електростанція залишається в енергосистемі України, тільки вона не виробляє електроенергії. За його словами, її перевели на так званий холодний режим, тобто базову генерацію в енергосистему України вона не дає, але й не відключена.

«Насправді переключити її на російську енергосистему не так просто. Тому що, щоб її переключити до російської енергосистеми, потрібно спочатку відключитись від української, провести певні технічні заходи, а вже потім підключати до російської енергосистеми», - пояснює Олексій Кущ.

Він наголошує, що в умовах воєнних дій, обстрілів, пошкодження ліній електропередач зробити це практично неможливо. На думку економіста, можна з упевненістю на 99% сказати, що росіянам не вдасться переключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми, але гучні заяви про це дозволяють МАГАТЕ вводити дуже серйозні санкції щодо російської федерації.

«Окупація, піратське захоплення атомної електростанції – це взагалі безпрецедентний випадок у світовій історії. Тим паче, що вже на офіційному рівні росія намагається Запорізьку атомну електростанцію підпорядкувати Росатому», - наголошує Олексій Кущ.