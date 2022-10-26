Столтенберг закликав Росію продовжити зернову угоду

Раніше такий заклик пролунав з боку Туреччини.

Столтенберг закликав Росію продовжити зернову угоду
© NATO/Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію продовжити угоду про безпечне вивезення зерна із заблокованих росіянами українських портів до країн, які сильно залежать від цих поставок.

"Ми закликаємо Росію продовжити зернову угоду ООН, укладену за сприяння Туреччини, та забезпечити продовження постачань продовольства тим, хто потребує цього найбільше", - заявив Столтенберг на пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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