"Хочемо, щоб війна закінчилася": командир авіаносця США повідомив про готовність розпочати бій з росіянами

Екіпаж великого американського авіаносця USS George HW Bush (CVN-77), який знаходиться в європейських водах, заявив про готовність розпочати бій з Росією, у разі потреби.

Але при цьому стверджується, що місія корабля полягає у стримуванні загроз та запобіганні ескалації, повідомляє Sky News.

Авіаносець США "Джордж Буш-старший", на борту якого знаходиться понад 70 літаків, гелікоптерів та іншої авіаційної техніки, допомагає у випробуваннях оборонних можливостей НАТО. Але на тлі вторгнення російських військ в Україну таке завдання може перетворитися на реальне.

За кілька останніх днів винищувачі F-18 піднімалися з авіаносця та летіли у напрямку південної частини Європи, Литви та Польщі, поблизу російського кордону. Літаки НАТО брали участь у спільній патрульній місії разом із бойовими літаками країн-союзників та військовими кораблями.

Командир авіаносної групи сказав в інтерв'ю журналістам, що його підопічні "готові до будь-якої місії" та в цьому його послання Росії.

"Ми хочемо миру, всі цього хочуть", - сказав контр-адмірал Ден Велес.

"Хочемо, щоб війна закінчилася, щоб повернулася стабільність, щоб Європа була мирною та стабільною, але ми готові", - пояснив він.

За його словами, корабель, ударне угруповання та союзники готові до всього і щодня це демонструють.