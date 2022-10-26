Данілов звернувся до чеченців: воюйте за Незалежність Ічкерії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на заяви голови Чечні Рамзана Кадирова, де той закликав стирати з лиця землі українські регіони у відповідь на нібито обстріли ЗСУ території РФ . Секретар Радбезу порадив чеченському народу відстоювати свою незалежність. Про це він написав у своєму Twitter .

"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ , вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули...", - сказав Данілов.