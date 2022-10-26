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2022-10-26
Данілов звернувся до чеченців: воюйте за Незалежність Ічкерії
Раніше Рамзан Кадиров закликав знищувати українські міста, інформує
© Офіс президента
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на заяви голови Чечні Рамзана Кадирова, де той закликав стирати з лиця землі українські регіони у відповідь на нібито обстріли ЗСУ території РФ. Секретар Радбезу порадив чеченському народу відстоювати свою незалежність. Про це він
"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити РФ, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули...", - сказав Данілов.
Михайло Яровенко, ZN.ua