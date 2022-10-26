Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України

Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, засудивши постачання Іраном безпілотних літальних апаратів Росії, які вона використовує у війні проти України.

"В останні дні ми також бачили, як Іран надає військову підтримку російським військовим зусиллям. Це не прийнятно. Жодна країна не повинна допомагати агресору в незаконній війні. Тому я вітаю запровадження суворих санкцій проти Тегерана союзниками та Європейським Союзом", - сказав генсек.

На думку Столтенберга, "жорстока та незаконна війна Росії проти України перебуває у ключовому моменті".

"Президент Путін відповідає на свої невдачі на полі бою ще більшою агресією. Удари по цивільному населенню, по цивільній енергетичній інфраструктурі та безпілотні й ракетні удари по житлових кварталах. Тепер Росія неправдиво стверджує, що Україна готується застосувати радіологічну "брудну бомбу" на своїй території. Союзники НАТО відкидають це відверто неправдиве твердження", - пояснив він.

Столтенберг додав, що прослідковується закономірність у тому, як Росія звинувачує інших у тому, що збирається зробити сама - “від Сирії до України".

"Росія не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає", - наголосив генсек.

Водночас він підкреслив, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати фундаментальне право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.