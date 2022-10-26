Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України

Наразі з Росією активно співпрацює Іран. СБУ вже почала кримінальне провадження щодо постачання в Росію з Ірану дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar, інформує ZN.ua.

Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України
© NATO/Flickr

Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, засудивши постачання Іраном безпілотних літальних апаратів Росії, які вона використовує у війні проти України.

"В останні дні ми також бачили, як Іран надає військову підтримку російським військовим зусиллям. Це не прийнятно. Жодна країна не повинна допомагати агресору в незаконній війні. Тому я вітаю запровадження суворих санкцій проти Тегерана союзниками та Європейським Союзом", - сказав генсек.

На думку Столтенберга, "жорстока та незаконна війна Росії проти України перебуває у ключовому моменті".

"Президент Путін відповідає на свої невдачі на полі бою ще більшою агресією. Удари по цивільному населенню, по цивільній енергетичній інфраструктурі та безпілотні й ракетні удари по житлових кварталах. Тепер Росія неправдиво стверджує, що Україна готується застосувати радіологічну "брудну бомбу" на своїй території. Союзники НАТО відкидають це відверто неправдиве твердження", - пояснив він.

Столтенберг додав, що прослідковується закономірність у тому, як Росія звинувачує інших у тому, що збирається зробити сама - “від Сирії до України".

"Росія не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає", - наголосив генсек.

Водночас він підкреслив, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати фундаментальне право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"Україна отримала від Ізраїлю "розумні" системи перехоплення іранських "шахідів"
Собчак втекла з Росії – ЗМІСобчак втекла з Росії – ЗМІ
Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»Буданов назвав анекдотом звинувачення Росії у підготовці Україною «брудної бомби»
Bloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнахBloomberg: Росіяни, які тікають від мобілізації Путіна, роздмухують інфляцію в сусідніх країнах
На кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пунктНа кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пункт
Годував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на ХарківщиніГодував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на Харківщині
Членство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпекиЧленство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпеки
Білорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик РустамзадеБілорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик Рустамзаде
Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»
Генштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втратГенштаб: В Росії шукають додаткові джерела для поповнення бойових втрат
Последние новости
Подгружаем последние новости