WSJ: Зима змінить хід російської війни проти України

Зима насувається на український степ. Денна температура впаде, почнуться холодні дощі, які зроблять дороги і поля непрохідними, перетворюючи їх на болото. І в цьому болоті будуть застрягати солдати і техніка. А тоді почнуться морози і снігопади. Земля затвердне, але вести бої буде все одно важче.

На фронтах в Україні обидві армії готуються готуються до нещадної погоди і коротших днів, які позначаться на здоров’ї і моралі солдатів, скоротять ефективність зброї і розвідувальної техніки. А логістичні труднощі зроблять завдання підтримувати солдатів на полі битви ще складнішим, - пише Wall Street Journal .

«Сухопутна війна - це взагалі дуже складно. А війна взимку - це подвійний виклик. Вести наступ при 15 градусах морозу буде тяжко обом сторонам», - сказав виданню експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Зима завдасть удар і по тилам. Москва почала активно обстрілювати українську інфраструктуру, яка забезпечує населення теплом і електроенергією, намагаючись таким чином зламати волю українців до боротьби. Росія також сильно обмежила поставки енергоносіїв в Європу, сподіваючись, що холод і дискомфорт змусить виборців натиснути на уряди, щоб вони припинили підтримувати Україну.