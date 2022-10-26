WSJ: Зима змінить хід російської війни проти України

Обидві армії готуються до холоду і коротших днів, які посилять логістичні труднощі, а також залишать відбиток на здоров’ї і моралі солдатів, інформує ZN.ua.

WSJ: Зима змінить хід російської війни проти України

Зима насувається на український степ. Денна температура впаде, почнуться холодні дощі, які зроблять дороги і поля непрохідними, перетворюючи їх на болото. І в цьому болоті будуть застрягати солдати і техніка. А тоді почнуться морози і снігопади. Земля затвердне, але вести бої буде все одно важче.

На фронтах в Україні обидві армії готуються готуються до нещадної погоди і коротших днів, які позначаться на здоров’ї і моралі солдатів, скоротять ефективність зброї і розвідувальної техніки. А логістичні труднощі зроблять завдання підтримувати солдатів на полі битви ще складнішим, - пише Wall Street Journal.

«Сухопутна війна - це взагалі дуже складно. А війна взимку - це подвійний виклик. Вести наступ при 15 градусах морозу буде тяжко обом сторонам», - сказав виданню експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Зима завдасть удар і по тилам. Москва почала активно обстрілювати українську інфраструктуру, яка забезпечує населення теплом і електроенергією, намагаючись таким чином зламати волю українців до боротьби. Росія також сильно обмежила поставки енергоносіїв в Європу, сподіваючись, що холод і дискомфорт змусить виборців натиснути на уряди, щоб вони припинили підтримувати Україну.

Експерт з сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі вважає, що зима вплине на обидві сторони і сповільнить темпи боїв. Україна просить західних партнерів допомогти з зимовим забезпеченням. США вже передали десятки тисяч спорядження для холодних умов, про що Пентагон сказав у п’ятницю. Ще тисячі одиниць таких елементів забезпечення військ передали Канада, Болгарія і інші країни НАТО. Тим часом, в Києві і інших українських містах волонтери збирають пожертви на забезпечення армії теплими речами.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
На кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пунктНа кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пункт
Годував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на ХарківщиніГодував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на Харківщині
Членство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпекиЧленство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпеки
Білорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик РустамзадеБілорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик Рустамзаде
Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"
Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»
Зеленський узгодив з президентом Німеччини оборонні потреби УкраїниЗеленський узгодив з президентом Німеччини оборонні потреби України
Слідом за Москвою: у росії готують бомбосховища за тисячі кілометрів від УкраїниСлідом за Москвою: у росії готують бомбосховища за тисячі кілометрів від України
Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти УкраїниГенсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України
"Залізний купол" для України: Резніков пояснив, чому саме зараз нам потрібна ізраїльська система"Залізний купол" для України: Резніков пояснив, чому саме зараз нам потрібна ізраїльська система
Последние новости
Подгружаем последние новости