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2022-10-26
Війська РФ підготували щільну оборону на Луганщині — голова ОВА
Реактивною артилерією росіяни накривають села, звідки їх вигнали ЗСУ, інформує
© Сергій Гайдай / Facebook
Російська армія підготувала щільну оборону на Луганщині. Про це
«На Сватівський та Бахмутський напрямки росіяни тільки з пітерських тюрем відправили близько 2 000 зеків», - заявив він.
Крім того, за словами голови ОВА, окупанти замінували увесь берег річки Красна.
Він додав, що війська РФ обстрілюють реактивною артилерією села, звідки їх вигнали українські захисники.
«У звільнені населені пункти, як тільки дозволить безпекова ситуація, заходитимемо і допомагатимемо населенню, що залишилося», - заявив Гайдай.
«Так звана «лінія вагнера» не зупинить ЗСУ – вона стане «ганьбою вагнера»», - додав голова ОВА.
Анастасія Гурін, ZN.ua