Ізраїль готовий викрити брехню Ірану — президент Герцог

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що іранські безпілотники вбивають українців, позаяк саме їх РФ використовує у війні проти нашої держави. Виступ Герцога у Вашингтоні цитує "Голос Америки".

"Невинні цивільні особи в Україні гинуть і відчувають поранення і страждання від іранської зброї", – заявив ізраїльський президент.

Герцог показав фото дронів, які, за його словами, збили в Україні. Він зауважив, що уламки, а саме корпус і мотори, свідчать про те, що виготовили їх саме в Ірані.

"Це дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той же продукт, але він прихований кириличними літерами (на фото написано Герань-2 - ред.), але навіть шрифт точно такий же", – підкреслив Герцог.

Він додав, що Ізраїль має багато доказів брехні і готовий викрити на ній Іран.

"Світ повинен відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі", – підсумував президент Ізраїлю.