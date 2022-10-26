На Херсонщині знищили базу кадировців – багато вбитих: фото та відео

У понеділок, 24 жовтня, українські воїни завдали удару по базі кадировців у Херсонській області. Відомо про щонайменше 40 загиблих та 60 поранених серед окупантів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ", інформує Апостроф .

"Сьогодні ЗСУ завдала ударів по базуванню тіктокерів у Херсонській області, де базувалися кадировці. Багато 200-х та 300-х", - йдеться у підписі до фото та відео.

Автори Telegram-каналу "Х**вий Херсон" уточнили, що в результаті удару ЗСУ загинуло як мінімум 40 кадировців, ще 60 отримали поранення.

"Масова демілітаризація сталася якраз після приїзду орангутанів на окуповані території. Своїми відео вони успішно зливали місцевість, де розташовувалася їхня база. Куди й надіслали "подарунок", - розповіли подробиці на каналі.