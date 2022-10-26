The Times: Британія приєднається до групи «військової мобільності» ЄС

Британія приєднається до групи «військової мобільності» ЄС, з якої вона вийшла після Brexit, щоб мати змогу швидше переміщувати свої війська і техніку по всьому континенту, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Перебуваючи з візитом у Великій Британії Кайса Оллонгрен повідомила The Times , що міністри країн ЄС в Брюсселі, як очікується, затвердять остаточні плани наступного місяця.

Проект військової мобільності має на меті підвищити швидкість розгортання військ і техніки по всій Європі, особливо під час війни. Країни, які є частиною до проекту, не повинні проходити через однакову кількість бюрократичних процедур при перетині кордонів і не потребуватимуть однакових дозволів від офіційних органів влади.

Група також розглядає шляхи створення коридорів у стилі часів холодної війни по всій Європі, які можуть бути використані для транспортування техніки. Згідно з планами, кожен учасник проекту пристосує свою інфраструктуру і створить заздалегідь сплановані маршрути, щоб велике обладнання могло ефективно перетинати кордони.

Нідерланди сподіваються, що такі заходи стануть стримувальним фактором для будь-яких держав, які можуть розпочати війну проти європейських країн.

Оскільки напруженість продовжує загострюватися внаслідок війни Росії проти України, зростає бажання європейських та інших країн мати можливість швидко реагувати на загрози.

Плани щодо приєднання Великої Британії до групи дуже тісно пов'язані з війною в Україні, сказала Оллонгрен, додавши, що Нідерланди координують цей проект.

«Це чутливе питання з часів Brexit. Британія вийшла з групи через Brexit. Британія була поза грою через Brexit, але оскільки Brexit не змінив географію, дуже важливо, щоб вона повернулася», - додала Оллонгрен.

«Я дуже рада, що Велика Британія приєднається, тому що ми бачимо зараз, наскільки важливою є Британія, вона є важливим партнером, коли йдеться про військову співпрацю [в] наданні допомоги Україні», - заявила вона.

Ідея полягає в тому, що Британії буде легше відправляти військове спорядження в Україну, а також обладнання і війська в інші вразливі країни Європи. Раніше до групи входили країни ЄС, але після Brexit до неї приєдналися США , Канада і Норвегія.

Оллонгрен, яка обговорювала проект з міністром оборони Британії Беном Воллесом на початку цього року, сказала, що військова мобільність дуже важлива.

«Поки йде війна, ви повинні знати процедури, як доставити необхідні вам речі і потрібних вам людей з одного місця в інше. Коли ви перебуваєте у воєнній ситуації, ви повинні переконатися, що все на місці і всі знають, що вони повинні робити», - додала вона.

Оллонгрен також прокоментувала заяви РФ про те, що Україна має намір застосувати «брудну бомбу». Відповідаючи на запитання про цю заяву, Оллонгрен звинуватила Москву в «безперервному спотворенні», додавши, що «це все вигадано». Вона підкреслила, що російська брехня викликає велике занепокоєння.

«Я думаю, важливо, щоб ми продовжували викривати цю брехню і реагувати на неї єдиним, спокійним і рішучим чином», - заявила Оллонгрен.