WP: Європа може відвернутись від України, якщо США зроблять це після виборів

Європейці витримали тиск цін на енергоносії і виявилися більш стійкими, ніж дехто очікував, однак, їхня солідарність з Києвом може розвалитися, щойно Вашингтон почне скорочувати свою підтримку, інформує ZN.ua.

WP: Європа може відвернутись від України, якщо США зроблять це після виборів

Серед союзників США в Європі зростає занепокоєння, що об’єднаний фронт проти Росії, який сформувався після початку вторгнення в Україну, може швидко розпастися, якщо Республіканська партія переможе на середньострокових виборах у найближчі тижні.

Таким чином, Владімір Путін може отримати перевагу якраз тоді, коли армія України добивається успіху на полі битви, - пише Washington Post. Впродовж останніх восьми місяців зберігався рідкісний трансатлантичний консенсус щодо необхідності підтримувати Україну. Разом союзники передали Києву військову, фінансову і гуманітарну допомогу на 93 мільярди доларів. Левову частку цих грошей виділили США.

Нещодавно лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін МакКарті сказав, що якщо нижня палата Конгресу після виборів опиниться під контролем його партії, Україна більше не буде отримувати щедрі «незаповнені чеки». І це змусило Київ і столиці Західної Європи гадати, чи зможе Україна й далі розраховувати на підтримку США.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
На кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пунктНа кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пункт
Годував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на ХарківщиніГодував окупантів та здавав захисників України: колаборант не зміг втекти на Харківщині
Членство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпекиЧленство України в НАТО не можна виключати – голова Мюнхенської конференції з безпеки
Білорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик РустамзадеБілорусам дали зрозуміти, що їм не пробачать захід на територію України — військовий аналітик Рустамзаде
Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про плани України застосувати «брудну бомбу»
Зеленський узгодив з президентом Німеччини оборонні потреби УкраїниЗеленський узгодив з президентом Німеччини оборонні потреби України
Якщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на десятиліття — ДаніловЯкщо росіяни підірвуть Каховську ГЕС, Крим залишиться без води на десятиліття — Данілов
Слідом за Москвою: у росії готують бомбосховища за тисячі кілометрів від УкраїниСлідом за Москвою: у росії готують бомбосховища за тисячі кілометрів від України
Global Times: Україна і Росія однаково бояться «брудної бомби», Європа повинна допомогти їм почати переговориGlobal Times: Україна і Росія однаково бояться «брудної бомби», Європа повинна допомогти їм почати переговори
Генсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти УкраїниГенсек НАТО: Жодна країна не повинна допомагати Росії у нелегальній війні проти України
Последние новости
Подгружаем последние новости