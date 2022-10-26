WP: Європа може відвернутись від України, якщо США зроблять це після виборів
Європейці витримали тиск цін на енергоносії і виявилися більш стійкими, ніж дехто очікував, однак, їхня солідарність з Києвом може розвалитися, щойно Вашингтон почне скорочувати свою підтримку, інформує
Серед союзників США в Європі зростає занепокоєння, що об’єднаний фронт проти Росії, який сформувався після початку вторгнення в Україну, може швидко розпастися, якщо Республіканська партія переможе на середньострокових виборах у найближчі тижні.
Таким чином, Владімір Путін може отримати перевагу якраз тоді, коли армія України добивається успіху на полі битви, - пише
Нещодавно лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін МакКарті сказав, що якщо нижня палата Конгресу після виборів опиниться під контролем його партії, Україна більше не буде отримувати щедрі «незаповнені чеки». І це змусило Київ і столиці Західної Європи гадати, чи зможе Україна й далі розраховувати на підтримку США.