WP: Європа може відвернутись від України, якщо США зроблять це після виборів

Серед союзників США в Європі зростає занепокоєння, що об’єднаний фронт проти Росії, який сформувався після початку вторгнення в Україну, може швидко розпастися, якщо Республіканська партія переможе на середньострокових виборах у найближчі тижні.

Таким чином, Владімір Путін може отримати перевагу якраз тоді, коли армія України добивається успіху на полі битви, - пише Washington Post . Впродовж останніх восьми місяців зберігався рідкісний трансатлантичний консенсус щодо необхідності підтримувати Україну. Разом союзники передали Києву військову, фінансову і гуманітарну допомогу на 93 мільярди доларів. Левову частку цих грошей виділили США .