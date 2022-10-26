На Харківщині колаборантка передала окупантам 2 млн грн із каси «Укрпошти»

Згодом жінка взялась формувати «Роспошту» в Балаклії та Ізюмі, інформує ZN.ua.

На Харківщині колаборантка передала окупантам 2 млн грн із каси «Укрпошти»
© СБУ

В Харківській області Служба безпеки України затримала жінку, яка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації та очолила створену загарбниками «Роспочту» в захопленому населеному пункті.

Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку. Під час окупації вона формувала підконтрольну Росії поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.

Як повідомили в СБУ, окрім цього колаборантка ще й обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» та передала окупантам майже 2 млн грн, які були у відділенні після сплати громадянами за комунальні послуги.

Також жінка планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів, та закликала працівників «Укрпошти» переходити на бік ворога та передавати на баланс російських окупантів майно українського підприємства.

Після звільнення регіону вона намагалась переховуватись від правоохоронців. На разі її затримано та повідомлено про підозру.


Ірина Знась, ZN.ua





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