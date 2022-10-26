Україні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — Резніков

Міністр оборони зазначив, що такі системи має Швеція, Німеччина та Сполучені Штати Америки, інформує ZN.ua.

Україні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — Резніков
© Міністерство оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні для захисту від іранських дронів потрібні системи протиповітряної оборони малої дальності.

"Нам потрібно розділяти цілі в повітрі — наприклад, для удару по крилатих або балістичних ракетах наші системи захисту використовуватимуть такі ракети, як від IRIS-T з Німеччини, незабаром також буде NASAMS або наші радянські системи типу «Бук». Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak, або інше обладнання від наших партнерів", - наголосив Резніков в інтерв'ю Politico.

За його словами, Україна потребує систем ППО, оскільки РФ продовжує атакувати міста України ракетами та дронами.

"Ось чому ми просимо наших партнерів знайти рішення з різними системами не лише для середньої чи великої дальності, нам потрібні системи малої дальності з різних країн, які мають такі системи, як-от Швеція, Німеччина та Сполучені Штати", - додав міністр оборони.


Анна Конюченко, ZN.ua





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