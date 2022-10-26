Україні потрібні системи ППО малої дальності для захисту від дронів-камікадзе — Резніков
Міністр оборони зазначив, що такі системи має Швеція, Німеччина та Сполучені Штати Америки, інформує
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні для захисту від іранських дронів потрібні системи протиповітряної оборони малої дальності.
"Нам потрібно розділяти цілі в повітрі — наприклад, для удару по крилатих або балістичних ракетах наші системи захисту використовуватимуть такі ракети, як від IRIS-T з Німеччини, незабаром також буде NASAMS або наші радянські системи типу «Бук». Проти іранських безпілотників ми можемо використовувати дешевше обладнання, як-от Gepard з Німеччини або Stingers і Starstreak, або інше обладнання від наших партнерів", - наголосив Резніков в інтерв'ю Politico.
За його словами, Україна потребує систем ППО, оскільки РФ продовжує атакувати міста України ракетами та дронами.
"Ось чому ми просимо наших партнерів знайти рішення з різними системами не лише для середньої чи великої дальності, нам потрібні системи малої дальності з різних країн, які мають такі системи, як-от Швеція, Німеччина та Сполучені Штати", - додав міністр оборони.