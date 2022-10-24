Зеленський звільнив голову військової адміністрації Києва та призначив нового

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Київської міської військової адміністрації Миколу Жирнова. На його місце призначено генерал-полковника Сергія Попка, інформує Апостроф .

Про це свідчать відповідні укази (№732 та №733) на сайті глави держави.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити генерал-полковника ПОПКА Сергія Миколайовича начальником Київської міської військової адміністрації", - йдеться в одному з указів.

Згідно з відкритими джерелами, Попко - киянин. Навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі. У 2002 році закінчив Національну академію оборони України, після чого служив вже на керівних посадах.

2016-2019 року був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Жирнов працював на посаді начальника Київської міської воєнної адміністрації з 1 березня 2022 року.