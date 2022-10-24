SCMP: Китай повинен недозволити Путіну завдати ядерний удар по Україні, це в його інтересах

Після того, як на 20-му з’їзді Компартії Сі Цзіньпін зміг зміцнити свою владу, він готується до можливої зустрічі з президентом США Джо Байденом наступного місяця. Якщо вона відбудеться, це буде перша їхня особиста розмова з моменту перемоги Байдена на виборах.

Тож зараз вся увага зосереджена на геополітичних відносинах між країнами, які продовжують погіршуватися через Тайвань. Чи будуть лідери США і Китаю шукати формулу для стабілізації, якщо не нормалізації, відносин, чи ситуація й далі буде погіршуватися без ефективного дипломатичного механізму, здатного врегулювати структурні розбіжності між країнами. Але попри те, що Тайвань і все більший економічний і технологічний розрив між США і Китаєм будуть в епіцентрі, є ще одна значно більша і гостріша геополітична проблема, перед якою постануть Байден і Сі Цзіньпін. Це ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України. Про це в статті для гонконгської газети South China Morning Post пише колишній прем’єр-міністр Австралії Кевін Радд.