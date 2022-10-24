SCMP: Китай повинен недозволити Путіну завдати ядерний удар по Україні, це в його інтересах
Колишній прем’єр-міністр Австралії пояснює, чому російський ядерний вибух на українській території буде потужним ударом по китайським інтересам, інформує
Після того, як на 20-му з’їзді Компартії Сі Цзіньпін зміг зміцнити свою владу, він готується до можливої зустрічі з президентом США Джо Байденом наступного місяця. Якщо вона відбудеться, це буде перша їхня особиста розмова з моменту перемоги Байдена на виборах.
Тож зараз вся увага зосереджена на геополітичних відносинах між країнами, які продовжують погіршуватися через Тайвань. Чи будуть лідери США і Китаю шукати формулу для стабілізації, якщо не нормалізації, відносин, чи ситуація й далі буде погіршуватися без ефективного дипломатичного механізму, здатного врегулювати структурні розбіжності між країнами. Але попри те, що Тайвань і все більший економічний і технологічний розрив між США і Китаєм будуть в епіцентрі, є ще одна значно більша і гостріша геополітична проблема, перед якою постануть Байден і Сі Цзіньпін. Це ризик того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України. Про це в статті для гонконгської газети
Він зауважує, що якщо відкласти в бік всі гуманітарні наслідки і небезпечну спіраль ескалації, рішення Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю неминуче підірве національні інтереси Китаю і його становище в світі. Радд пише, що в китайських зовнішньополітичних колах і серед еліт у сфері безпеки домінує згода, що Сі Цзіньпін зайшов занадто далеко, коли в лютому у спільній заяві з Путіним проголосив «безмежне» партнерство між Китаєм і Росією. Звісно, китайські дипломати в приватних розмовах наполягають, що нічого не знали про плани Росії порушити Статут ООН і вторгнутися в Україну. А Сі Цзіньпін особисто заохочує Путіна шукати закінчення війни через переговори. Але зважаючи на тривалість і глибину особистих і політичних відносин лідерів Китаю і Росії, ширша міжнародна спільнота не поспішає вірити в це.