Головний воєнком Києва розповів, кому слід чекати повістки

Роз'яснення дав начальник центру комплектування.

Головний воєнком Києва розповів, кому слід чекати повістки
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військове вторгнення РФ. Мобілізаційні заходи в країні не припиняються, тому повістку слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів.

Він пояснив, що необхідність у мобілізаційних заходах не зникла.

«На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі», – наголосив Максимів.

Він також сказав, кому треба очікувати повістку.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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