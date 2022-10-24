Головний воєнком Києва розповів, кому слід чекати повістки

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військове вторгнення РФ . Мобілізаційні заходи в країні не припиняються, тому повістку слід чекати всім військовозобов'язаним чоловікам.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів.

Він пояснив, що необхідність у мобілізаційних заходах не зникла.

«На нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі», – наголосив Максимів.

Він також сказав, кому треба очікувати повістку.