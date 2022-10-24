Мешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її долі

Мариуполь

Жінка виправдовувала дії росіян та закликала їх «звільнити» місто. За такі дії її засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляють на сторінці Донецької обласної прокуратури.

«Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію Донецької обласної прокуратури та призначив реальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна мешканці м. Маріуполя, яка визнана винною у запереченні збройної агресії рф проти України», - йдеться у повідомленні.

Вибух, Маріуполь, війна

За інформацією прокурорів, у березні 2022 року жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у сховищі, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

Надалі, під час евакуації з Маріуполя, зловмисниця, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх «скоріше звільнити місто».

Суд першої інстанції призначив жінці покарання у вигляді іспитового терміну. Проте прокуратура вирішила оскаржити рішення.


Алексей Ионов, politeka.net





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