Розвідка повідомляє, що в Москві триває «часткова мобілізація» попри заяви щодо її закінчення

Місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему.

Розвідка повідомляє, що в Москві триває «часткова мобілізація» попри заяви щодо її закінчення
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У Москві продовжується вручення повісток по місцю проживання та роботи в рамках «часткової мобілізації» повідомляє Генеральне управління розвідки України. За словами ГУР, заяви мера столиці РФ Собяніна, ніяк не вплинули на темпи і плани призову і мобілізаційні заходи продовжуються. Про це йдеться на офіційному сайті ГУР.

«Підтверджується кількість мобілізованих до лав збройних сил РФ «першої хвилі» – щонайменше 200 тисяч осіб. Подальша мобілізація продовжуватиметься у «класичному» варіанті часів Другої Світової війни. Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу», - зазначає розвідка.

Також, спецслужба повідомляє про брак офіцерського складу, з яким зіткнулася армія окупанта.

«Наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні «рядовий» і мають бойовий досвід на території України», - повідомляє ГУР.

Разом з цим Генеральне управління розвідки інформує, що керівництву місцевих ЗМІ надходили спеціальні «темники», у яких закликали повністю ігнорувати тему «облав» на військовозобов’язаних в Москві та Санкт-Петербурзі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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