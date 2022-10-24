Командир сухопутних військ ЗСУ оцінив загрозу застосування РФ ядерної зброї

Голова сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський поділився думкою щодо застосування Росією зброї масового ураження. За його словами, світ повинен серйозно ставитися до ядерних погроз від Владіміра Путіна. Про це він розповів в інтерв’ю ABC News.

«Це нас турбує і має турбувати. Я вірю, що така загроза дійсно існує, і ми повинні її враховувати», - наголосив командувач.

Також Сирський закликав позбутися шапкозакидальних настроїв. Не дивлячись на те, що зараз Україна перемагає у війні, треба зберігати холодну голову.

«Звичайно, я думаю, що ми перемагаємо. Тому що, перш за все, ми виграємо психологічну битву. Ми маємо успіх на полі бою, але війна важка», - підкреслив генерал-полковник.

Як зазначив офіцер, ані Європа, ані світ не бачили війни такого масштабу з часів Другої світової, але разом з цим додав, що впевнений у перемозі України.

«Ми розуміємо, що ця війна — це питання виживання нашого народу і нашої держави, тому у нас немає іншого варіанту, крім перемоги», - підсумував він.