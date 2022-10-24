"Птахи-камікадзе": росіяни звинуватили чайок у падінні бомбардувальника на житловий будинок
У Росії дійшли висновку, що причиною авіакатастрофи військового літака в Єйську, внаслідок чого загинуло 15 людей, було потрапляння чайок у двигун бомбардувальника.
Начебто у двигун бомбардувальника Су-34 потрапили дві чайки, їхні рештки було знайдено під час огляду уламків. Саме це, за інформацією російських ЗМІ, стало причиною авіакатастрофи. Птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав.
В Слідчому комітеті РФ заяв про причини падіння Су-34 не робили.
Нагадаємо, бомбардувальник Су-34 увечері 17 жовтня впав біля дев'ятиповерхівки в російському Єйську, що розташований недалеко від окупованого Маріуполя. Пілоти літака катапультувалися.
У житловому будинку почалася пожежа. За останніми даними, загинули 15 осіб, понад 20 постраждали.
"Біологічна зброя в дії"; "Бандерочайки"; "Літак мав уступити дорогу чайкам на переході"; "Чайки - навіть тут козаки на своїх кораблях змогли дати тягла русні"; "А чайки з Азову?", "Птах-камікадзе", -