В Євросоюзі обговорюють створення посади спецпредставника з питань санкцій

У Євросоюзі розглядають можливість призначення спеціального представника з питань санкцій, який би допомагав визначати ухиляння від запроваджених проти Росії обмежень у третіх країнах. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання Європейської ради.

В Євросоюзі обговорюють створення посади спецпредставника з питань санкцій
Фото: pixabay.com

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«У наших планах — призначення спецпредставника з питань санкцій. Наш досвід показує, що такого представника було б корисно направити, приміром, у треті країни, щоб отримати зрозумілу картину», — сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що такий представник міг би допомагати визначати осіб, які допомагають ухилятися від виконання санкцій, запроваджених проти Росії.

Глава Європейської комісії нагадала, що Євросоюз уже має механізм накладення санкцій на юридичних та фізичних осіб із третіх країн, які сприяють оминанню запроваджених обмежень.

«У щойно схваленому восьмому пакеті санкцій ми закріпили той факт, що підприємці, які мають справу з товарами з ЄС, які постачаються через треті країни до Росії, можуть бути внесені в санкційний список. Це дуже потужний запобіжник. І ми чітко заявляли, що не будемо миритися з ухилянням від санкцій», — сказала вона.

Нагадаємо

В Європейському Союзі обговорюється розширення повноважень прокуратури ЄС, яке, як вважається, дозволить ефективніше боротися з ухиленням від санкцій, які запроваджені проти осіб РФ через агресію проти України.





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