ЗСУ звернулися до російських окупантів — відео

Українські військові звернулися до російських окупантів, яких "кидають на забій" на війну проти України. Звернення опублікувала пресслужба Збройних сил на своїй сторінці в Facebook , інформує ZN.ua .

"Ви знаходитесь на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не рахує", - йдеться у зверненні.

ЗСУ риторично запитують росіяни - за кого ж вони воюють: "За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність?".

Захисники зазначають, що Україна ніколи не погрожувала Росії.

"Сьогодні ви воюєте не з НАТО, хоч би скільки про це говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ, свою країну від вашої агресії. Ми готові захищати свої будинки, сім'ї до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї", - закликають у ЗСУ.