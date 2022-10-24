ЗСУ звернулися до російських окупантів — відео
Вони наголошують, що Україна ніколи не погрожувала РФ.
Українські військові звернулися до російських окупантів, яких "кидають на забій" на війну проти України. Звернення опублікувала пресслужба Збройних сил
"Ви знаходитесь на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не рахує", - йдеться у зверненні.
ЗСУ риторично запитують росіяни - за кого ж вони воюють: "За страх ваших вождів втратити владу? За їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей? За їхню тупість і некомпетентність?".
Захисники зазначають, що Україна ніколи не погрожувала Росії.
"Сьогодні ви воюєте не з НАТО, хоч би скільки про це говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ, свою країну від вашої агресії. Ми готові захищати свої будинки, сім'ї до останнього. Подумайте і ви про свої сім'ї", - закликають у ЗСУ.