Буданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів

Українські військові можуть деокупувати Херсон до кінця поточного року, розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю УП.

За його словами, війська РФ поки не готуються до виходу з міста, а готуються до оборони.

"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу... Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - наголосив Буданов.