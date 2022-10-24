Буданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів

Війська РФ готуються до оборони міста.

Буданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів
© Getty Images

Українські військові можуть деокупувати Херсон до кінця поточного року, розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю УП.

За його словами, війська РФ поки не готуються до виходу з міста, а готуються до оборони.

"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу... Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - наголосив Буданов.


Анна Конюченко, ZN.ua





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