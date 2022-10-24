Керівництво Шотландії в черговий раз виявило бажання незалежності від Британії

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країні необхідно здобути незалежність і провести вибори. Це була її реакція на обрання Ріші Сунака новим головою уряду Великої Британії. Чиновниця розповіла про це на своїй сторінці у Twitter .

"Щодо політики, я запропонувала би одне негайне рішення, яке він має ухвалити, і одне, яке він безумовно не повинен робити. Він має призначити дострокові вибори. І він не повинен — не повинен розв'язувати черговий виток економії. Наші держслужби цього не витримають", - заявила вона.

Представниця уряду підкреслила, що для її держави Сунак "стане ще одним прем'єр-міністром, за якого ми не голосували і, безперечно, не голосували б, навіть якби була така можливість".

"Щоб уникнути збитків від урядів Вестмінстера, які не мають тут мандату, і взяти наше майбутнє у свої руки, Шотландії потрібна незалежність", - наголсила Стерджен.