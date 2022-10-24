Керівництво Шотландії в черговий раз виявило бажання незалежності від Британії

Цього разу це сталося через обрання нового Прем’єр-міністра Британії, інформує ZN.ua.

Керівництво Шотландії в черговий раз виявило бажання незалежності від Британії

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країні необхідно здобути незалежність і провести вибори. Це була її реакція на обрання Ріші Сунака новим головою уряду Великої Британії. Чиновниця розповіла про це на своїй сторінці у Twitter.

"Щодо політики, я запропонувала би одне негайне рішення, яке він має ухвалити, і одне, яке він безумовно не повинен робити. Він має призначити дострокові вибори. І він не повинен — не повинен розв'язувати черговий виток економії. Наші держслужби цього не витримають", - заявила вона.

Представниця уряду підкреслила, що для її держави Сунак "стане ще одним прем'єр-міністром, за якого ми не голосували і, безперечно, не голосували б, навіть якби була така можливість".

"Щоб уникнути збитків від урядів Вестмінстера, які не мають тут мандату, і взяти наше майбутнє у свої руки, Шотландії потрібна незалежність", - наголсила Стерджен.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Вдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр ВеликобританіїВдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр Великобританії
NYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць томуNYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць тому
Європа домоглася газової незалежності від РФ у стислі терміни – єврокомісарЄвропа домоглася газової незалежності від РФ у стислі терміни – єврокомісар
Джонсон відмовився від боротьби за посаду прем'єра БританіїДжонсон відмовився від боротьби за посаду прем'єра Британії
Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – ЗеленськийРосія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – Зеленський
G7 закликала Росію негайно повернути викрадене керівництво ЗАЕСG7 закликала Росію негайно повернути викрадене керівництво ЗАЕС
Ексміністр фінансів Великої Британії офіційно заявив про намір стати прем’єромЕксміністр фінансів Великої Британії офіційно заявив про намір стати прем’єром
Україна піде шляхом незалежності. Шлях РФ – ганьба та поразка – ЗеленськийУкраїна піде шляхом незалежності. Шлях РФ – ганьба та поразка – Зеленський
Черговий крок до визнання Росії спонсором тероризму: FATF ввела додаткові обмеженняЧерговий крок до визнання Росії спонсором тероризму: FATF ввела додаткові обмеження
Воллес не буде боротися за посаду прем’єра Британії та "схиляється" до кандидатури Джонсона – Sky NewsВоллес не буде боротися за посаду прем’єра Британії та "схиляється" до кандидатури Джонсона – Sky News
Последние новости
Подгружаем последние новости