Росія все частіше використовує іранські дрони через дефіцит високоточної зброї великої дальності – британська розвідка

За місяць активного застосування Росією дронів іранського виробництва українці знищили 273 безпілотники. Посилаючись на українських високопосадовців, в тому числі на президента Володимира Зеленського, у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії зазначають, що зусилля України зі знищення БПЛА Shahed-136 стають дедалі успішними, до 85% атак вдається перехопити.

Своєю чергою Росія продовжує активно застосовувати іранські дрони-камікадзе проти об'єктів критичної інфраструктури та військових цілей по всій території Україні. Проте через те що Shahed-136 літають на відносно низькій висоті, і є доволі шумними та повільними, підрозділам ППО доволі легко їх ліквідовувати.

"Російські сили застосовують велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону. Ймовірно, вони використовують їх як заміну російської високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою" - йдеться звіті британської розвідки.