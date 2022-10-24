Росія все частіше використовує іранські дрони через дефіцит високоточної зброї великої дальності – британська розвідка

Через свою швидкість, гучність та незначну висоту польоту Shahed-136 є доволі простою мішенню для української ППО, інформує ZN.ua.

Росія все частіше використовує іранські дрони через дефіцит високоточної зброї великої дальності – британська розвідка
© Википедия

За місяць активного застосування Росією дронів іранського виробництва українці знищили 273 безпілотники. Посилаючись на українських високопосадовців, в тому числі на президента Володимира Зеленського, у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії зазначають, що зусилля України зі знищення БПЛА Shahed-136 стають дедалі успішними, до 85% атак вдається перехопити.

Своєю чергою Росія продовжує активно застосовувати іранські дрони-камікадзе проти об'єктів критичної інфраструктури та військових цілей по всій території Україні. Проте через те що Shahed-136 літають на відносно низькій висоті, і є доволі шумними та повільними, підрозділам ППО доволі легко їх ліквідовувати.

"Російські сили застосовують велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробити дедалі ефективнішу українську протиповітряну оборону. Ймовірно, вони використовують їх як заміну російської високоточної зброї великої дальності, яка стає дедалі дефіцитнішою" - йдеться звіті британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 October 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/jVDRARAQjJ

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/rWoxv4qHni

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) October 24, 2022


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Мешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її доліМешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її долі
Розвідка повідомляє, що в Москві триває «часткова мобілізація» попри заяви щодо її закінченняРозвідка повідомляє, що в Москві триває «часткова мобілізація» попри заяви щодо її закінчення
Командир сухопутних військ ЗСУ оцінив загрозу застосування РФ ядерної зброїКомандир сухопутних військ ЗСУ оцінив загрозу застосування РФ ядерної зброї
Допомагав росіянам наводити ракети на Рівне: зрадника зловили на гарячому, фотоДопомагав росіянам наводити ракети на Рівне: зрадника зловили на гарячому, фото
"Птахи-камікадзе": росіяни звинуватили чайок у падінні бомбардувальника на житловий будинок"Птахи-камікадзе": росіяни звинуватили чайок у падінні бомбардувальника на житловий будинок
Дрони-камікадзе менше впливають на хід війни, аніж розвідувальні БПЛА - аеророзвідникДрони-камікадзе менше впливають на хід війни, аніж розвідувальні БПЛА - аеророзвідник
Росія вигадала карту поширення радіації після "аварії" на ЗАЕС: реакція УкраїниРосія вигадала карту поширення радіації після "аварії" на ЗАЕС: реакція України
«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба
NYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць томуNYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць тому
Росіян в Херсоні чекає неминуча поразка — британський генералРосіян в Херсоні чекає неминуча поразка — британський генерал
Последние новости
Подгружаем последние новости