Дрони-камікадзе менше впливають на хід війни, аніж розвідувальні БПЛА - аеророзвідник

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) на сучасній війні мають ширше застосування, ніж просто знищення ворожих цілей. Вони є надзвичайно важливим для коригування вогню і розвідки та інших бойових завдань.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів аеророзвідник із позивним "Глєб", інформує Апостроф.

Вести у сучасних умовах війну без безпілотних літальних апаратів (БПЛА) – це все одно, що грати в шахи, знаючи розташування тільки власних фігур і не маючи уявлення про позиції супротивника. При цьому, за словами аеророзвідника із позивним "Глєб", розвідувальні БПЛА мають у сучасній війні значно ширше застосування, ніж ударні дрони.

"Дрони-камікадзе, як мені здається, не сильно впливають на хід війни. Знищити ціль — не така вже й хитра задача, — пояснює "Глєб". – Інша справа — знайти та підтвердити ціль надійним джерелом інформації, а побачити її на відео — куди ж надійніше? Тобто коригування вогню та розвідка з неба — те, що найперше і найважливіше для аеророзвідки. Раніше цю функцію частково виконувала пілотована авіація. Проте кожен такий виліт був досить дороговартісним та здійснювався з ризиком для життя пілота. Поява безпілотної авіації зменшила вартість отримання розвідданих".

За словами аеророзвідника, безпілотники вирішують й інші питання бойових підрозділів. Вони, наприклад, можуть ретранслювати зв'язок, даючи командуванню розуміння, що відбувається на певній ділянці фронту. Артилеристи з їх допомогою бачать результати своєї роботи та за потреби корегують вогонь, піхота — отримує попередження про ворожу активність. Безпілотники використовують й авіаційні навідники та авіаційні рятувальники, коли допомагають евакуюватися катапультованим пілотам.

"БПЛА — це те, без чого війна не закінчиться, але суттєво ускладниться, — каже "Глєб". — Адже безпілотники багатократно підвищують ефективність кожної окремої бойової одиниці. Ситуацію, в якій вдається повністю контролювати театр бойових дій, аеророзвідники називають між собою "режим Бога". Чим краще працює аеророзвідка, тим успішніше веде бойові дії армія".


Іван Троянов, Апостроф





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