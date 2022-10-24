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2022-10-24
Терор РФ дронами-камікадзе може тривати ще довго – ГУР
РФ замовила 1700 дронів, але їх ще треба виготовити.
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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війська РФ через нестачу ракет змушені використовувати іранські дрони. Очільник ГУР в інтерв'ю
"Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей", - наголосив Буданов.
Він зазначив, що РФ замовила 1700 дронів, але їх ще треба виготовити.
"Терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго", - додав керівник ГУР.
Анна Конюченко, ZN.ua