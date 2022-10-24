Терор РФ дронами-камікадзе може тривати ще довго – ГУР

РФ замовила 1700 дронів, але їх ще треба виготовити.

Терор РФ дронами-камікадзе може тривати ще довго – ГУР
© Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війська РФ через нестачу ракет змушені використовувати іранські дрони. Очільник ГУР в інтерв'ю УП розповів, що станом на 22 жовтня РФ застосувала близько 330 "шахедів", з них 222 - збили ЗСУ.

"Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей – не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей", - наголосив Буданов.

Він зазначив, що РФ замовила 1700 дронів, але їх ще треба виготовити.

"Терор з використанням "Шахедів" насправді може бути ще довго", - додав керівник ГУР.


Анна Конюченко, ZN.ua





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