NYT: Ріші Сунак очолить уряд Британії через ту ж причину, чому він не зробив це місяць тому

У Ріші Сунака є всі причини для самовдоволення. Ціле літо колишній міністр фінансів Великої Британії, а тепер лідер боротьби за крісло прем’єр-міністра, критикував економічну політику Ліз Трасс. Тоді він теж боровся проти неї за право очолити уряд і програв.

Від перших теледебатів, коли Сунак назвав її плани «казочкою», до останніх виборчих днів, коли він говорив, що не бачить, як скорочення податків, які пропонує Трасс, поєднуються з її наміром збільшити державні витрати, - він бив на сполох. Шість тижнів Сунак мовчав, поки його економічні передбачення збувалися з неймовірною швидкістю, - пише New York Times .

Інвестори не прийняли масштабне рішення Трасс скоротити податки і збільшити борги. Фунт стерлінгів просів. Вартість державного боргу зросла. Іпотечний ринок перевернувся. І Центральному банку довелося втрутитись. Провівши на посаді прем’єр-міністра лише 44 дні, Трасс подала у відставку минулого тижня після провалу її економічної програми.

Відносно похмурий підхід Сунака влітку, його попередження про інфляцію і необхідність суворого дотримання фіскального консерватизму коштували йому можливості стати прем’єр-міністром Великої Британії у вересні. Але менш ніж через два місяці ці ж характеристики і точні прогнози щодо наслідків програми Трасс розчистили для нього шлях до влади. Після того, як колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон у неділю відмовився від намірів повернути собі стару роботу, Сунак закріпився як лідер передвиборчої гонки.