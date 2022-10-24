У США відповіли на фантазії Шойгу про «брудну ядерну бомбу» в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з російським міністром оборони Сергєєм Шойгу відкинув будь-який привід для ескалації ситуації Росією.

«Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни РФ проти України», - повідомляє пресслужба Пентагону.