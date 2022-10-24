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2022-10-24
У США відповіли на фантазії Шойгу про «брудну ядерну бомбу» в Україні
Російського міністра оборони попередили про неприпустимість ескалації під будь-яким приводом, інформує
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з російським міністром оборони Сергєєм Шойгу відкинув будь-який привід для ескалації ситуації Росією.
«Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни РФ проти України», -
Ініціатором повторної розмови виступив Шойгу. За добу російський міністр провів низку переговорів із головами оборонних відомств європейських країн. Міністр оборони РФ намагався переконати співрозмовників у нібито готовності України застосувати «брудну ядерну бомбу».
Ольга Чекіс, ZN.ua