Росіян в Херсоні чекає неминуча поразка — британський генерал

Росіяни у Херсоні наразі готуються до "керованого відходу", аби під час поразки, яка є неминучою, не тікати хаотично. Так вважає колишній очільник Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннатт, повідомляє Sky News.

"Росіяни, очевидно, думають про те, щоб спробувати перетворити те, що, ймовірно, є неминучою поразкою на якийсь керований відхід, щоб це виглядало менш хаотичним з їхньої точки зору" – сказав Даннатт.

Він також зауважив, що росіяни відстають на полі бою. І саме це, на думку генерала, зумовило ракетний терор проти критичної інфраструктури України.

Даннатт також прокоментував російську пропаганду про нібито плани України використати "брудну бомбу". Він погоджується з тим, що мета таких вкидів - викривити бачення широкої картинки подій. Генерал сумнівається, що росіяни можуть провести операцію "під чужим прапором", позаяк навряд чи вони захочуть скидати бомбу на українські регіони, які вважають своїми після нещодавньої анексії.

"Цього не станеться, якщо в Кремлі ще залишилася хоч якась логіка", - вважає Даннатт.