Шольц пообіцяв відправити Україні решту IRIS-T якнайшвидше

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що ФРН якнайшвидше відправить Україні ще три системи ППО IRIS-T. Його слова під час виступу на 5-му німецько-українському бізнес-форумі з відбудови України цитує "Укрінформ".

"Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції... Атаки Росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні... Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", - сказав Шольц.

Він зауважив, що Німеччина буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Це стосується і часу війни, а також відбудови. Ви можете покластися на Німеччину, на ЄС та інших друзів у світі", - акцентував канцлер ФРН.