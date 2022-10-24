Шольц пообіцяв відправити Україні решту IRIS-T якнайшвидше

Він також зазначив, що німецька підтримка України буде тривати й після війни, коли розпочнеться відбудова нашої держави, інформує ZN.ua.

Шольц пообіцяв відправити Україні решту IRIS-T якнайшвидше

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що ФРН якнайшвидше відправить Україні ще три системи ППО IRIS-T. Його слова під час виступу на 5-му німецько-українському бізнес-форумі з відбудови України цитує "Укрінформ".

"Ми підтримуємо вашу країну політично, фінансово, економічно, гуманітарно, а також зброєю. Так, про це ми теж говоримо на економічній конференції... Атаки Росії на цивільну інфраструктуру показують, що треба зробити все, щоб відбудувати і захистити українські міста, села, мости, вулиці та залізничне полотно. Тому я дуже радий, що наші зенітно-ракетні комплекси та зенітні самохідні установки, а тепер ще й IRIS-T в Україні... Ця система може захистити велике місто. Ще три такі установки ми поставимо в Україну якомога швидше", - сказав Шольц.

Він зауважив, що Німеччина буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Це стосується і часу війни, а також відбудови. Ви можете покластися на Німеччину, на ЄС та інших друзів у світі", - акцентував канцлер ФРН.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
SCMP: Китай повинен недозволити Путіну завдати ядерний удар по Україні, це в його інтересахSCMP: Китай повинен недозволити Путіну завдати ядерний удар по Україні, це в його інтересах
В Україні знайшлися прибічники затриманого за держзраду президента "Мотор Січ": звернення надіслане керівникам державиВ Україні знайшлися прибічники затриманого за держзраду президента "Мотор Січ": звернення надіслане керівникам держави
Вдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр ВеликобританіїВдвічі більше допомоги, аніж від Бориса Джонсона: що пообіцяв Україні новий прем'єр-міністр Великобританії
У США відповіли на фантазії Шойгу про «брудну ядерну бомбу» в УкраїніУ США відповіли на фантазії Шойгу про «брудну ядерну бомбу» в Україні
Ізраїль надав розвіддані для боротьби з іранськими безпілотниками в Україні – NYTІзраїль надав розвіддані для боротьби з іранськими безпілотниками в Україні – NYT
План Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже заразПлан Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже зараз
Нетаньягу назвав умову надання зброї УкраїніНетаньягу назвав умову надання зброї Україні
В Україні тимчасово з'явилася можливість продовжити на 5 років термін дії закордонного паспортуВ Україні тимчасово з'явилася можливість продовжити на 5 років термін дії закордонного паспорту
Ще 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в УкраїніЩе 400 росіян вирушили на "концерт Кобзона": свіже зведення втрат окупантів в Україні
Чи будуть в Україні проводити додаткову мобілізацію: відповідь МіноборониЧи будуть в Україні проводити додаткову мобілізацію: відповідь Міноборони
Последние новости
Подгружаем последние новости