Кулеба закликав МАГАТЕ надіслати місію в Україну для викриття брехні РФ

Україна була і залишається прозорою у цьому питанні.

Кулеба закликав МАГАТЕ надіслати місію в Україну для викриття брехні РФ
© Офіс президента

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба надіслав офіційне прохання Міжнародному агентство з атомної енергії відрядити місію в Україну, щоб спростувати версію РФ про розробку в нашій країні «брудної бомби». Про це очільник МЗС повідомив у своєму Twitter.

"Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - наголосив Дмитро Кулеба.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Два російські льотчики більше не зможуть бомбити Україну: подробиці "негативного зльоту"Два російські льотчики більше не зможуть бомбити Україну: подробиці "негативного зльоту"
«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба
Міністр оборони Франції закликав Шойгу до мирного рішенняМіністр оборони Франції закликав Шойгу до мирного рішення
Прем'єр-міністр Італії запевнила Україну у підтримціПрем'єр-міністр Італії запевнила Україну у підтримці
Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
Кулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітейКулеба закликав усюди заборонити російський канал RT. Диктор цього росЗМІ пропонував топити чи палити українських дітей
Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – AxiosЛідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена збільшити допомогу Україні – Axios
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
ЄС закликав Іран та Білорусь негайно припинити підтримку РФЄС закликав Іран та Білорусь негайно припинити підтримку РФ
Родич 35-го президента США захищав Україну: фотоРодич 35-го президента США захищав Україну: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости