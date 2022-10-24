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2022-10-24
Кулеба закликав МАГАТЕ надіслати місію в Україну для викриття брехні РФ
Україна була і залишається прозорою у цьому питанні.
© Офіс президента
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба надіслав офіційне прохання Міжнародному агентство з атомної енергії відрядити місію в Україну, щоб спростувати версію РФ про розробку в нашій країні «брудної бомби». Про це очільник МЗС
"Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - наголосив Дмитро Кулеба.
Михайло Яровенко, ZN.ua