Кулеба закликав МАГАТЕ надіслати місію в Україну для викриття брехні РФ

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба надіслав офіційне прохання Міжнародному агентство з атомної енергії відрядити місію в Україну, щоб спростувати версію РФ про розробку в нашій країні «брудної бомби». Про це очільник МЗС повідомив у своєму Twitter .

"Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - наголосив Дмитро Кулеба.