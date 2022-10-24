Під час окупації Київщини російські військові незаконно вивезли 147 людей

Під час спроби захоплення Київської області у березні, військові країни-агресорки незаконно вивезли на територію Російської Федерації та Білорусі 147 чоловік. Про це у своєму Telegram заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Лише за офіційними даними під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ . 43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома», – підкреслив очільник ОВА.

За словами Кулеби, депортація й викрадення людей є ще одним злочином російських загарбників проти мирного населення України, про який повинен знати весь світ.

«Поспілкувався із журналісткою проєкту «Знайти своїх з Катериною Осадчою» телеканалу 1+1. Проєкт допомагає розшукати людей, яких примусово вивезли окупанти. Впевнений, що фіксація та розголос цих історій допоможуть повернути додому українців та розповісти світові про варварство та нелюдське обличчя країни-терористки», — додав він.