Під час окупації Київщини російські військові незаконно вивезли 147 людей

Людей везли на територію Білорусі та РФ.

Під час окупації Київщини російські військові незаконно вивезли 147 людей
© Олексій Кулеба/Facebook

Під час спроби захоплення Київської області у березні, військові країни-агресорки незаконно вивезли на територію Російської Федерації та Білорусі 147 чоловік. Про це у своєму Telegram заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Лише за офіційними даними під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ. 43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома», – підкреслив очільник ОВА.

За словами Кулеби, депортація й викрадення людей є ще одним злочином російських загарбників проти мирного населення України, про який повинен знати весь світ.

«Поспілкувався із журналісткою проєкту «Знайти своїх з Катериною Осадчою» телеканалу 1+1. Проєкт допомагає розшукати людей, яких примусово вивезли окупанти. Впевнений, що фіксація та розголос цих історій допоможуть повернути додому українців та розповісти світові про варварство та нелюдське обличчя країни-терористки», — додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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