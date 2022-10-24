Ізраїль надав розвіддані для боротьби з іранськими безпілотниками в Україні – NYT

Після атаки безпілотників на Київ у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням ППО. Прохання відхилив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ґанц, головним чином через те, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією у проведенні нальотів ізраїльських ВПС у Сирії. За його словами, Ізраїль надасть системи раннього попередження, але не зброю ППО, пише New York Times.

“Однак радник міністра оборони України Юрій Сак виступаючи не під запис, сказав, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники”, – йдеться на сторінках видання.

Коментуючи відсутність ініціативи з боку Тель-Авіва, Сак сказав, що Ізраїль може втрачає можливість відточити свою тактику протидії загрозам на власній території: