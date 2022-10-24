Буданов розповів, коли зруйнують Кримський міст

Він додав, що "розслідування" РФ щодо підриву цього мосту треба ставити під сумнів. Так зробили навіть в компартії Китаю, інформує ZN.ua.

Буданов розповів, коли зруйнують Кримський міст
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Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Кримський міст - транспортна артерія, яка насправді нікому не потрібна. Під час інтерв'ю УП він зазначив, що цей об'єкт перестане існувати, коли Україна поверне собі півострів.

"Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований", - зазначив очільник розвідки.

Буданов також прокоментував "розслідування", в якому росіяни звинуватили особисто його в підриві мосту.

"Знаєте, я ставлюся до цього не до кінця серйозно. Точно не згадаю назву, але одне з найбільших друкованих видань комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що Росія звинувачує в цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях, - зазначає він. - А треба розуміти, що те, що надруковано у виданні компартії Китаю, узгоджено зі всіма, тобто це офіційна позиція. І вони так легенько наштовхнули на думку, що, в принципі, Росія полюбляє схожі речі робити сама, щоб когось в чомусь звинуватити і потім нібито розв'язати собі руки".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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