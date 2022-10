Прем'єр-міністр Італії запевнила Україну у підтримці

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила, що Італія завжди стоятиме на боці хороброго народу України. Про це вона повідомила у відповідь на привітання із вступом на посаду від президента України Володимира Зеленського.

«Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди стоятиме на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на самоті», - повідомила Мелоні.