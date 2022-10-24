Буданов: Загрози з Білорусі ні для Києва, ні для Волині наразі немає

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі ресурсів для наступу на Україну з Білорусі немає. Під час інтерв'ю УП він зазначив, що РФ перекинула на територію республіки не багато військових, натомість вона продовжує вивозити звідти техніку.

"Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет, - пояснює Буданов. - Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі. Наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди близько 3200 осіб".