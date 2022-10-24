Буданов: Загрози з Білорусі ні для Києва, ні для Волині наразі немає
Поки що у РФ немає необхідних для цього сил, дислокованих в республіці, інформує
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі ресурсів для наступу на Україну з Білорусі немає. Під час
"Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет, - пояснює Буданов. - Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі. Наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди близько 3200 осіб".
Він зауважив, що росіяни можуть багато чого розповідати про кількість своїх військ, дислокованих в Білорусі, проте вони всі без техніки. А для того, аби реально підготувати наступ на України (або на Київ, або на Волинь), РФ знадобиться два-два з половиною тижні лише для того, аби перекинути війська, додав він.