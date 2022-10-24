Європа домоглася газової незалежності від РФ у стислі терміни – єврокомісар

Порівняно з березнем, залежність РФ від російського газу знизилася з 40 до 7%, інформує ZN.ua.

Європа домоглася газової незалежності від РФ у стислі терміни – єврокомісар
© Nord Stream 2

Європа досягла енергетичної незалежності від Росії і зможе пережити зиму без російського газу, вважає єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон .

«Ми тепер повністю відокремлені від російського газу. Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо ми так залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер лише на 7%», - зазначив Бретон в інтерв'ю RTL .

Єврокомісар нагадав, що на початку російського вторгнення в Україну енергонезалежність ЄС видавалась майже неможливою, а перехід на альтернативні поставки планувався до 2027 року.

Єврокомісар також нагадав про, що Європейський Союз більше не вважає Росію надійним постачальником і був змушений замінити «155 мільярдів кубометрів російського газу чимось іншим», що призвело до зростання цін для європейських споживачів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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