Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»

Україна на тлі заяв Росії про нібито підготовку провокації з використанням «брудної бомби» запитала візит місії ООН та МАГАТЕ, повідомив міністр оборониОлексій Резніков.
«Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду.Думка про«брудну бомбу» є огидною для нас. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії», -пишеРезніков у Twitter.
Every day, #UAarmy liberates our land from rus dirt. Думка про "dirty bomb" is repulsive to us. We invite @UN@iaeaorg monitoring mission to visit??.The world should provide a response to rus nuclear blackmail.