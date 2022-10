Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»

Україна на тлі заяв Росії про нібито підготовку провокації з використанням «брудної бомби» запитала візит місії ООН та МАГАТЕ, повідомив міністр оборони Олексій Резніков .

«Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про «брудну бомбу» є огидною для нас. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії» , - пише Резніков у Twitter .