Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»

Україна запрошує експертів ООН і МАГАТЕ перевірити фейк РФ про «брудну бомбу»
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Україна на тлі заяв Росії про нібито підготовку провокації з використанням «брудної бомби» запитала візит місії ООН та МАГАТЕ, повідомив міністр оборони Олексій Резніков .

«Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про «брудну бомбу» є огидною для нас. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії» , - пише Резніков у Twitter.

Every day, #UAarmy liberates our land from rus dirt.
Думка про "dirty bomb" is repulsive to us.
We invite @UN @iaeaorg monitoring mission to visit??.The world should provide a response to rus nuclear blackmail.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 23, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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