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2022-10-24
Українці самі вирішать, на яких умовах буде мир – Макрон
Президент Франції закликав не допустити, щоб світ став заручником російської влади, інформує
© Скріншот Youtube
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що мир в Україні можливий, але українці самі мають вирішити, коли настане час.
За словами Макрона, підтримка України країнами Заходу є прийнятною для того, щоб українці могли в якийсь момент самі вирішити умови миру. Макрон додав, що не можна допустити, щоб світ став заручником російської влади.
"Давайте не дозволимо світу стати заручником російської влади", - сказав Макрон, передає AFP.
Макрон виступав у Римі на конференції католицької організації Сант-Егідіо, де зібралися сотні політичних та релігійних лідерів з усього світу.
Оксана Лебедина, ZN.ua