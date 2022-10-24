Українці самі вирішать, на яких умовах буде мир – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю, що мир в Україні можливий, але українці самі мають вирішити, коли настане час.

За словами Макрона, підтримка України країнами Заходу є прийнятною для того, щоб українці могли в якийсь момент самі вирішити умови миру. Макрон додав, що не можна допустити, щоб світ став заручником російської влади.

"Давайте не дозволимо світу стати заручником російської влади", - сказав Макрон, передає AFP.

Макрон виступав у Римі на конференції католицької організації Сант-Егідіо, де зібралися сотні політичних та релігійних лідерів з усього світу.