Німеччина закликала світ об'єднатися задля підтримки України
Україні потрібно "більше, ніж просто зброя, а саме гроші та солідарність"
Не лише Європа, а й уся цивілізована спільнота має підтримати Київ, бо Україна не може чекати до кінця війни, щоб відремонтувати мости та електромережі. Про це сказала німецька міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце напередодні конференції з відновлення України,
«Це завдання для поколінь, для рішення якого повинні об’єднати зусилля якнайбільше країн», - зазначила міністерка.
В інтерв'ю газеті
Україні потрібно «більше, ніж просто зброя, а саме гроші та солідарність», сказала міністерка.
«Економіка зруйнована війною, тепер дуже важливо, щоб держава могла підтримувати свої основні функції», - резюмувала Шульце.