Німеччина закликала світ об'єднатися задля підтримки України

Не лише Європа, а й уся цивілізована спільнота має підтримати Київ, бо Україна не може чекати до кінця війни, щоб відремонтувати мости та електромережі. Про це сказала німецька міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце напередодні конференції з відновлення України, повідомляє DW

«Це завдання для поколінь, для рішення якого повинні об’єднати зусилля якнайбільше країн», - зазначила міністерка.

В інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Шульце також додала, що допомога Києву не є справою лише уряду. «Для цього нам також необхідні бізнес і громадянське суспільство», - підкреслила вона.

Україні потрібно «більше, ніж просто зброя, а саме гроші та солідарність», сказала міністерка.

«Економіка зруйнована війною, тепер дуже важливо, щоб держава могла підтримувати свої основні функції», - резюмувала Шульце.