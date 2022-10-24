Німеччина закликала світ об'єднатися задля підтримки України

Україні потрібно "більше, ніж просто зброя, а саме гроші та солідарність"

Німеччина закликала світ об'єднатися задля підтримки України
© unsplash/cmophoto

Не лише Європа, а й уся цивілізована спільнота має підтримати Київ, бо Україна не може чекати до кінця війни, щоб відремонтувати мости та електромережі. Про це сказала німецька міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце напередодні конференції з відновлення України, повідомляє DW

«Це завдання для поколінь, для рішення якого повинні об’єднати зусилля якнайбільше країн», - зазначила міністерка.

В інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Шульце також додала, що допомога Києву не є справою лише уряду. «Для цього нам також необхідні бізнес і громадянське суспільство», - підкреслила вона.

Україні потрібно «більше, ніж просто зброя, а саме гроші та солідарність», сказала міністерка.

«Економіка зруйнована війною, тепер дуже важливо, щоб держава могла підтримувати свої основні функції», - резюмувала Шульце.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Мешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її доліМешканка Маріуполя закликала росіян "звільнити" місто: суд ухвалив рішення щодо її долі
Вигадки Шойгу про «брудну бомбу» України: навіщо російський міністр телефонує в США і столиці Європи?Вигадки Шойгу про «брудну бомбу» України: навіщо російський міністр телефонує в США і столиці Європи?
У кількох областях України можливе введення карантинних обмежень — головний санлікарУ кількох областях України можливе введення карантинних обмежень — головний санлікар
Росія вигадала карту поширення радіації після "аварії" на ЗАЕС: реакція УкраїниРосія вигадала карту поширення радіації після "аварії" на ЗАЕС: реакція України
План Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже заразПлан Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже зараз
Нова прем’єр-міністерка Італії заявила про свою підтримку УкраїниНова прем’єр-міністерка Італії заявила про свою підтримку України
G7 закликала Росію негайно повернути викрадене керівництво ЗАЕСG7 закликала Росію негайно повернути викрадене керівництво ЗАЕС
У ЄС планують направити заморожені активи рф на відновлення України: "Ми також маємо..."У ЄС планують направити заморожені активи рф на відновлення України: "Ми також маємо..."
Міграція через удари по інфраструктурі: який відсоток населення вже планують виїхати з УкраїниМіграція через удари по інфраструктурі: який відсоток населення вже планують виїхати з України
Байден поставив на перемогу України у війні з РФБайден поставив на перемогу України у війні з РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости