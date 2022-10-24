Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформаційну кампанію, яку влаштував міністр оборони Росії Сергій Шойгу, про нібито провокації з боку України із застосуванням брудної бомби.

За словами Зеленського, Росія таким чином підготувала новий ескалаційний крок.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один суб?єкт – і цей суб?єкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - зазначив президент.

Він закликав світ відреагувати на чергову провокацію Росії.

"Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне", - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.