Нова прем’єр-міністерка Італії заявила про свою підтримку України

Нова очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні звернулася до президента України Володимира Зеленського і запевнила його в тому, що її країна буде стояти на боці хороброго народу України, який протистоїть повномасштабній агресії РФ . Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter .

«Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на одинці», - написала Мелоні.