Нова прем’єр-міністерка Італії заявила про свою підтримку України

Голова італійського уряду запевнила Володимира Зеленського, що країна на нашому боці, інформує ZN.ua.

Нова очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні звернулася до президента України Володимира Зеленського і запевнила його в тому, що її країна буде стояти на боці хороброго народу України, який протистоїть повномасштабній агресії РФ. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

«Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на одинці», - написала Мелоні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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