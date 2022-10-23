Жителі Херсона та Мелітополя почали позбавлятися рублів

У більшості торгових точок використовується гривня

Жителі Херсона та Мелітополя почали позбавлятися рублів
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Жителі тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей почали масово позбавлятися рублів. Про це в ефірі національного телемарафону новин розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому у світі не потрібної валюти. Але зараз уже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тому курс різко змінився. У Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші. Така ж тенденція і в Мелітополі", - підкреслив він.

За словами Федорова, люди не хочуть використовувати рублі в обігу, і сьогодні у торгових точках використовується гривня.

"І навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає розповсюдженню валюти загарбників", - додав мер Мелітополя.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
Блок рекламы


Похожие новости
Newsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для ПутінаNewsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для Путіна
Армії Росії буде важко відступити з Херсона, австралійський генерал назвав причиниАрмії Росії буде важко відступити з Херсона, австралійський генерал назвав причини
У Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відеоУ Росії почали будувати оборонну "лінію Вагнера": фото та відео
Рашисти почали скидати воду з Каховського водосховищаРашисти почали скидати воду з Каховського водосховища
"На зустріч із HIMARS": кадировці з музикою біжать із Херсона"На зустріч із HIMARS": кадировці з музикою біжать із Херсона
Поки окупанти самі евакуюються з Херсона, вони завезли туди 2000 мобілізованихПоки окупанти самі евакуюються з Херсона, вони завезли туди 2000 мобілізованих
Етнічні чистки під виглядом турботи: ISW пояснили, для чого росіяни вивозять жителів ХерсонщиниЕтнічні чистки під виглядом турботи: ISW пояснили, для чого росіяни вивозять жителів Херсонщини
Окупанти почали тікати з Енергодару, опубліковано фото: "Пакують у автобуси все, що можна"Окупанти почали тікати з Енергодару, опубліковано фото: "Пакують у автобуси все, що можна"
Ударом по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISWУдаром по Каховській ГЕС росіяни сподіваються водночас прикрити та виправдати відступ з Херсона – ISW
Жителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупантиЖителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупанти
Последние новости
Подгружаем последние новости