Жителі Херсона та Мелітополя почали позбавлятися рублів

Жителі тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей почали масово позбавлятися рублів. Про це в ефірі національного телемарафону новин розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому у світі не потрібної валюти. Але зараз уже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тому курс різко змінився. У Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші. Така ж тенденція і в Мелітополі", - підкреслив він.

За словами Федорова, люди не хочуть використовувати рублі в обігу, і сьогодні у торгових точках використовується гривня.

"І навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає розповсюдженню валюти загарбників", - додав мер Мелітополя.